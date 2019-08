Controlli dei carabinieri, arrestati due pregiudicati tra Borghetto e Albenga

Ponente. Tra ieri e oggi i carabinieri delle stazioni di Borghetto Santo Spirito ed Albenga, nell’ambito dei normali servizi di controllo del territorio, hanno arrestato due persone.

Il primo, un tunisino pregiudicato di 45 anni, è finito in carcere perché ha più volte violato il divieto di ritorno in provincia di Savona cui era stato sottoposto dal giudice a seguito di un precedente arresto per droga. Lo straniero, infatti, noncurante del divieto, ha continuato ad aggirarsi in Borghetto Santo Spirito, nei luoghi frequentati abitualmente da spacciatori. I militari hanno quindi richiesto al giudice la misura cautelare in carcere, che hanno poi eseguito stringendo le manette ai polsi del pregiudicato sorpreso sul lungomare Matteotti.

La seconda persona arrestata è un ecuadoriano di 39 anni, pregiudicato, sorpreso dalla pattuglia della stazione di Albenga a passeggiare tranquillamente fuori dalla sua abitazione, nonostante fosse sottoposto alla detenzione domiciliare perché condannato per traffico di stupefacenti.

Dopo le formalità di rito è stato condotto nel carcere di Imperia a disposizione dell’autorità giudiziaria.