Controesodo, la domenica da “bollino nero” manca l’appuntamento: traffico scorrevole sulle autostrade savonesi

Provincia. Qualche rallentamento registrato in mattinata (di cui IVG.it ha dato conto ai propri lettori qui) ha fatto pensare che le previsioni si sarebbero rivelate più che esatte e che questata sarebbe stata una domenica da dimenticare per chiunque avesse avuto l’intenzione di mettersi in viaggio sulle autostrade savonesi.

Invece, fino a questo momento, la situazione sulle autostrade è sotto controllo e non si registrano particolari criticità.

Dal confine con la Francia (dove pure si sono registrate code e rallentamenti per parte del pomeriggio) fino al raccordo con la A6 a Savona, lungo la A10 non si sono notati “serpentoni” di veicoli di particolare rilievo ed il traffico, al momento non molto intenso, pare scorrere senza intoppi. Situazione analoga si registra sulla Torino-Savona.

Che i vacanzieri abbiano deciso di rinviare le partenze dalla Riviera alla serata e alla notte (anche per viaggiare più freschi) anziché al pomeriggio per sfruttare al massimo l’ultima domenica di agosto? Lo vedremo nelle prossime ore.