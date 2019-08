Loano. E’ in programma il 10 agosto in piazza Italia a Loano la sola ed unica tappa estiva ligure di “8 Tour”, la grande tournée dei Subsonica. La manifestazione rientra nell’ambito del “Dreams Festival”, la rassegna di grandi eventi promossa dall’assessorato al turismo, cultura e sport del Comune di Loano e curata da Dimensione Eventi.

Reduci dall’entusiasmante tour con cui, a febbraio, hanno fatto emozionare e ballare i fan travolgendoli con la loro incredibile energia, ora Samuel, Max Casacci, Boosta, Ninja e Vicio hanno deciso di lanciare il loro ultimo lavoro “tuffandosi” in un trascinante tour estivo in lungo e in largo per la penisola.

Nell’ottobre 2018 è uscito “8” (Sony Music), l’attesissimo nuovo album della band, che dopo quattro anni presenta un lavoro di inediti, anticipato dal singolo “Bottiglie Rotte”.

“8” è l’ottavo album di una band che, pur continuando a evolvere nel proprio approccio alla musica e senza mai smettere di sperimentare, è riuscita a coinvolgere un pubblico sempre più ampio. “8” è la stilizzazione del tempo che gira su se stesso, è la rappresentazione dell’infinito, è l’occasione per ridefinire un punto di partenza dopo le pause individuali, ricominciando da dove tutto è iniziato. Ma è anche e soprattutto un album di riflessione attenta sul tempo presente.

Dopo aver dato il via alla tournée estiva con i primi 8 esplosivi live, “8 Tour” sta per arrivare a Loano per un imperdibile concerto in piazza. Di seguito, l’intervista esclusiva di IVG.it a Max Casacci.

I biglietti sono in vendita con il circuito Ticket One. Per maggiori informazioni sull'evento è possibile contattare Dimensione Eventi.

I Subsonica sono un gruppo rock elettronico italiano nato a Torino nel 1996 dall’unione di alcuni esponenti della scena musicale alternativa: Samuel (cantante), Max Casacci (produttore e chitarrista), Boosta (tastierista), Ninja (batterista), e Pierfunk (bassista), sostituito poi da Vicio nel 1999. Nella loro carriera hanno pubblicato sette album in studio: “Subsonica” uscito nel 1997, “Microchip emozionale” del 1999, “Amorematico” del 2002 che conta 100.000 copie vendute, “Terrestre” del 2005, 110.000 copie vendute, “L’eclissi” del 2007, “Eden” del 2011, certificato platino, “Una nave in una foresta” del 2014, certificato platino, oltre alla raccolta del 2008 “Nel vuoto per mano 1997/2007”, certificata platino.

La band, influenzata dai linguaggi musicali più sperimentali, ha rivoluzionato la scena e ha creato un sound molto riconoscibile, coniugando suoni elettronici, incisività melodica tipicamente italiana e grande carica sul palco. I Subsonica sono, infatti, unanimemente apprezzati per la potenza del loro live. Numerosi i premi e riconoscimenti avuti fra i quali: Premio Amnesty Italia, MTV Europe Music Award, Premio Italiano della Musica, Italian Music Award, Premio Grinzane Cavour, TRL Award, ed una partecipazione al Festival di Sanremo.