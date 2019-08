Concerti, rievocazioni storiche, balli di gruppo e gastronomia: un’estasi di eventi nel fine settimana in provincia

Provincia. L’estasi è definita come stato di elevazione mistica della mente percepita a volte come estraniata dal corpo. Un senso di “uscire fuori di sé” che in qualche misura percepiremo anche noi che nelle lunghe ore del fine settimana vogliamo farci sempre “travolgere” dalla passione per gli eventi che ci “insegna” la nostra “Bibbia” IVG Eventi.

I Subsonica saranno le “stelle” musicali che faranno risplendere al meglio il “firmamento” del weekend: con il suo superconcerto a Loano l’amatissima band torinese “infiammerà” gli animi dei suoi numerosissimi fan, che da settimane non aspettano altro che affollare piazza Italia e poter dire “ci sono anch’io”.

A Cairo Montenotte rivivremo i colori, gli odori, i sapori, le atmosfere del Medioevo: da giorni ormai la “capitale” valbormidese è tornata ai solenni fasti dei gloriosi tempi che furono grazie ai funambolici artisti e ai creativi e ospitali locandieri che rendono questo evento ogni anno più grande. L’energia e il movimento daranno linfa vitale invece a quanti vorranno “buttarsi” in pazzesche piste da ballo a cielo aperto allestite nel centro storico di Pietra Ligure e si sentiranno chiedere “Vuoi ballare con noi?”.

Un consiglio, però: dopo aver fatto vorticosi pazzi di danza è meglio che vi rifocilliate! Dove? Al porto di Finale Ligure, che ospita il terzo appuntamento di “Vari Gotti&Fritti” con le migliori prelibatezze proposte dalle associazioni locali e dai produttori di vino, birra e gelati del territorio.

Loano. Sabato 10 agosto il Dreams Festival si sposterà in piazza Italia, dove verrà allestito il palco per l’attesissimo concerto dei Subsonica.

La band è reduce da un entusiasmante tour che ha fatto ballare ed emozionare il pubblico dei più importanti palazzetti italiani: Samuel, Max Casacci, Boosta, Ninja e Vicio erano accompagnati da una scenografia mai vista prima in Italia, composta da cinque piattaforme in movimento a simboleggiare le anime di una vera band.

Questo fine settimana saranno a Loano con il loro “8 Tour”, che accompagna l’uscita del loro ultimo album.

Cairo Montenotte. Fino a sabato 10 agosto si terrà “Cairo Medievale”: spettacoli in tutto il centro storico con tantissimi artisti e diverse taverne delle associazioni cairesi per una cena itinerante in cui gustare prelibate specialità.

Il tema del 2019 è la donna, che nel corso dei secoli ha determinato la nostra storia e che verrà raccontata attraverso le parole e le figure femminili del sommo poeta Dante Alighieri. Numerosi gli spettacoli in programma, per la direzione artistica dell’esperto toscano Eraldo Ammannati, con dieci compagnie locali, un centinaio di figuranti e molti volontari che si occuperanno di animare la kermesse storica nel borgo cairese, che farà un salto indietro nel tempo e si vestirà a tema.

Sedici le taverne allestite dalle associazioni cairesi, sotto la regia della Pro Loco, dove si potranno gustare piatti golosi, dolci e salati in un’ambientazione tutta medievale. E non finisce qui: un evento nell’evento accompagnerà la notte di san Lorenzo dipingendola di colori con il magnifico spettacolo pirotecnico.

Pietra Ligure. Sabato 10 agosto grande divertimento all’insegna del ballo con l’evento “Vuoi ballare con noi?”, inserito nella rassegna “Hello Summer 2019”, organizzata dall’associazione di attività produttive Facciamo Centro in collaborazione con il Comune. Con questo attesissimo evento le vie e le piazze del centro storico saranno animate da musiche e balli di tutti i generi.

La festa inizierà già dal mattino con lo shopping low cost nelle boutique e nei negozi e dalle ore 19:30 bar e ristoranti allieteranno anche i palati più esigenti con un “Apericena da Sballo”. Dalle ore 21:30 insegnanti professionisti faranno sognare e scatenare facendo immergere tutti gli appassionati nell’atmosfera scintillante della danza.

“Un altro immancabile evento all’insegna della musica e del divertimento per tutti i gusti e tutte le età”, dichiarano gli organizzatori di Facciamo Centro. Scopri qui in quali piazze potrai danzare.

Finale Ligure. Venerdì 9 e sabato 10 agosto appuntamento con “Vari Gotti&Fritti”, il terzo dei quattro appuntamenti che animeranno il porto con le prelibatezze proposte dalle associazioni locali e dai produttori di vino, birra e gelati del territorio. Tra le proposte pesci fritti, focaccini del finale, frittelle dolci e salate, testaroli al pesto, baccalà alla catalana, antipasti con formaggi e torte di verdure, panini con la salsiccia, dolci della tradizione, gelato artigianale, vini del territorio, birre artigianali e diverse sfiziosità per aperitivi sfiziosi.

La location dell’evento è unica e il pubblico potrà usufruire gratuitamente del parcheggio interno e avere la possibilità di passare una serata direttamente sul mare sorseggiando un buon bicchiere di vino locale e degustando un piatto della tradizione.

“Vari Gotti&Fritti” non è però solo enogastronomia ma anche attività informative e teorico pratiche legate al mare con gli stand informativi del Circolo Nautico e della Lega Navale del Finale.

Celle Ligure. Fino a domenica 18 agosto torna “Tutti su per terra”, la festa del commercio equosolidale organizzata dalla cooperativa sociale Bottega della Solidarietà.

Cosa vi si potrà trovare? Una mostra mercato dei prodotti alimentari e artigianali del commercio equosolidale, più di 100 mq di esposizione con alimentari del commercio equosolidale di LiberaTerra, a km 0, con cosmetici biologici, artigianato artistico da Asia, Africa e America Latina, la Linea Moda Altromercato e le creazioni delle economie carcerarie.

Quest’anno una particolare attenzione sarà dedicata ai prodotti creati con materiale riciclato, come i bellissimi gioielli e manufatti in carta di giornale creati dagli artigiani dello Sri Lanka o gli accessori creati con plastica o tessuti riciclati ideati in Vietnam, Thailandia e Bangladesh. Inoltre momenti di assaggio per degustare e conoscere la storia di alcuni prodotti del commercio equosolidale Altromercato e tanto altro ancora.

Villanova d’Albenga. All’Ippodromo dei Fiori sono in programma sette riunioni serali di corse con buon cibo e tanto divertimento per i bambini: la prossima si svolgerà venerdì 9 agosto.

Numerosi gli intrattenimenti pensati per i più piccoli: ogni serata sarà allietata dal mago Taz e dalla sua assistente Truccabimbi con spettacoli di magia, sculture di palloncini, Baby dance, Bolle giganti e tanto altro ancora! Un piccolo pony è a disposizione per provare l’ebbrezza della sella e verranno distribuiti numerosi gadget!

Il ristorante pizzeria Zachiky proporrà ogni sera diverse specialità come giro-pizza con il maestro di pala Claudio Carotta, grigliate di pesce, paella alla valenciana e tanto altro.