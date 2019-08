Con il progetto “Facile Star Bene”, i piccoli alunni italiani “a scuola” da Noberasco

Liguria. Dal 2018 il MIUR ha indicato come priorità per le scuole l’educazione alimentare, sostenendo e tutelando gli strumenti didattici utili a sviluppare una vera e propria cultura alimentare che si basi su Salute e Sostenibilità. Sì perché mangiare bene comporta l’attenzione alle risorse ambientali, alla conservazione dei cibi, al concetto di filiera.

In questo contesto si inserisce il progetto “Facile Star Bene” che Noberasco, azienda alimentare ligure specializzata nella produzione frutta secca attenta ai consumatori di oggi e soprattutto di domani con le nuove generazioni, ha scelto di dedicare alle scuole primarie di tutta Italia con l’invio di materiali gratuiti e percorsi di approfondimento che porteranno ad un coinvolgimento con concorso finale che vedrà in palio finanziamenti da 2.500 euro.

Così Mattia Noberasco, AD dell’azienda afferma: “In Noberasco dal 1908 abbiamo una missione che tramandiamo da ben 4 generazioni: ricercare e selezionare i prodotti migliori per trasformarli e adattarli alle richieste dei nostri consumatori. Oggi inoltre sappiamo quanto sia fondamentale educare alla conoscenza degli alimenti, raccontarne il percorso dalla filiera alla tavola. Sensibilizzare a corretti stili di vita che partono dal rispetto e sostenibilità per il proprio ambiente fino ad arrivare alla scelta di prodotti salutistici quando si va a fare la spesa. Perché scegliere corretti stili di vita oggi, ci permette di stare bene anche domani. Questo l’impegno che da genitore e da uomo di azienda ogni giorno porto avanti con convinzione”.

Il materiale didattico, realizzato ad hoc da un team di specialisti nel settore edutainment, si rivolge ai bambini con uno stile chiaro, semplice, rassicurante, mai impositivo per accompagnarli verso la consapevolezza di quello che si può “fare e mangiare” ogni giorno: piccoli gesti facili da acquisire e che potenziano la già spiccata sensibilità di questa generazione “amica del pianeta”.

Togliamo il superfluo, anche dallo zaino, non sprechiamo l’acqua, stiamo attenti alla plastica, usiamo la propria borraccia, muoviamoci di più a piedi e in bicicletta, consumiamo alimenti poco trattati, semplici e perfetti come per esempio la frutta e gli snack a base di frutta. E per ogni classe che lavorerà in squadra sul concetto di “Facile star bene” ci sarà la possibilità di accedere ai finanziamenti per progetti di qualità.

Per richiedere i materiali gratuiti (vedere poster allegato) per le classi o per indicare la scuola dei propri figli è possibile scrivere a dracma@dracmasrl.it o chiamare il numero verde 800/662495 (lun-ven 9-13 14-16).