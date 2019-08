Con camper e roulotte improvvisano un “campeggio” a Zinola: allontanati dalla polizia

Savona. Non si fermano, come annunciato nei giorni scorsi dalla Questura, i controlli per constrastare il fenomeno dei campeggiatori abusivi sulle spiagge e in specifiche aree cittadine.

Questa mattina, a Savona i poliziotti della squadra volante hanno bloccato un gruppo di persone con camper e roulotte che erano in procinto di occupare un’area del quartiere di Zinola.

Grazie all’intervento della pattuglia la carovana di camperisti è stata immediatamente allontanata.