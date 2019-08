Come informarsi sul Bitcoin

Ovviamente, come accade per tutti i mercati finanziari, vi sono le guide online che vi spiegano perfettamente tutti i passaggi per fare trading nel settore, e come dare il meglio di voi negli investimenti che realizzerete. Cionondimeno, specialmente nel settore delle criptovalute, avere una cultura in materia è quanto mai fondamentale.

Ogni investimento ha la sua notizia

Dietro un investimento di successo si annida la capacità di prevederne gli esiti dalle notizie provenienti dal mondo: dietro la crescita del +363% delle quotazioni della Aurora Cannabis nel 2019, ad esempio, vi è la legalizzazione della marijuana avvenuta a fine 2018 in Canada.

Si tratta di un evento politico che ha avuto ripercussioni enormi sul mercato azionario. Per fare un altro esempio nel settore delle criptovalute, gran parte della crescita del valore del Ripple (XRP) è concentrata nel periodo in cui Euro Exim Bank, FTCS e Transpaygo iniziarono a impiegare la crypto.

Tenersi aggiornati sulle innovazioni, sugli eventi e gli annunci che ogni giorno popolano la sezione news dei canali di informazione è la chiave per prevedere determinate variazioni nel valore degli asset di mercato, motivo per cui fare trading online comporta allo stesso tempo la necessità di farsi una cultura del settore in cui si sta investendo.

Farsi una cultura sul Bitcoin è semplice?

Se si legge un articolo specialistico sul funzionamento delle criptovalute, il primo impatto è spesso quello di sconforto: termini specialistici e la presunzione che chiunque sappia perfettamente ciò di cui si sta parlando, infatti, appaiono barriere insormontabili a chi non è particolarmente pratico di scienze informatiche e di telecomunicazioni.

Ovviamente pretendere di costruirsi una cultura da zero partendo da articoli specialistici è chiedere troppo: chi scrive quel tipo di articoli li indirizza a persone che ovviamente hanno compiuto un percorso di studi simile e non ha alcuna necessità di semplificare il linguaggio.

Chi parte da zero ha il proprio principale alleato nei forum sul Bitcoin: in questi forum partecipano non soltanto utenti competenti ma anche chi, come te, vuole farsi un’idea su come funziona la criptovaluta, sulla sua storia, curiosità e sulle novità che la riguardano.

La possibilità di leggere diverse conversazioni, seguirne le evoluzioni avendo a disposizione più opinioni e più voci è il modo migliore per costruirsi allo stesso tempo una propria opinione al riguardo e istruirsi sul funzionamento del settore.

Leggere le news e tradurle in investimento

Una volta in possesso delle informazioni e del bagaglio di conoscenze necessario a comprendere i contenuti degli articoli di news e di aggiornamento sulla situazione del Bitcoin, si passa alla tappa successiva, ovvero imparare a convertire quelle informazioni in linee guida per i propri investimenti.

Ancora una volta i forum ritornano ad essere molto utili: il sentimento delle persone che investono in Bitcoin sulle proprie operazioni spesso ti mette in grado di interpretare la situazione corrente. Un sentimento positivo ed entusiasta da parte degli investitori, se confermato dai segnali di trading, molto probabilmente sarà sintomo di una rinnovata crescita del valore della criptovaluta.

Allo stesso modo, se prevalgono scetticismo e scarso entusiasmo, probabilmente non è il momento migliore per investire.

Tutti ricorderanno il 2017, quando l’entusiasmo degli investitori sul Bitcoin era alle stelle e il prezzo della crypto non accennava a voler arrestare la propria crescita: nonostante lo scetticismo degli analisti, infatti, il Bitcoin passò dai circa 1000 dollari di inizio anno a oltre 15.000 dollari a fine dicembre, e solo quando i segnali di trading ormai prevedevano il disastro, si ebbe la fine del rialzo e l’inizio del ribasso.

Riuscire a interpretare gli umori degli investitori e i segnali di trading, combinandoli in un giudizio sintetico, è la chiave per un investimento di successo sui Bitcoin.