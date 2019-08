Colombi abbandonati per andare in vacanza, l’Enpa li dà in adozione

Savona. “Colombi ornamentali cercano casa. Acquistati chissà per quali motivi, anche loro sono diventati un ostacolo per andare in vacanza e sono stati ‘liberati’, ben sapendo ipocritamente che si tratta di animali cresciuti ed allevati in voliera e non in grado di sopravvivere da soli in libertà”. A denunciarlo è l’Enpa savonese.

Sono alcuni dei tantissimi volatili in difficoltà recuperati questa estate dai volontari della Protezione Animali savonese in tutta la provincia, per i quali cercano un’adozione stabile e definitiva. Chi si proporrà dovrà dimostrare di avere conoscenza di come accudirli ed una grande voliera, meglio un locale a disposizione per loro.

Gli interessati li potranno vedere presso la sede di Savona dell’Enpa in via Cavour 48 r, da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, telefono, per informazioni, 019 824735.