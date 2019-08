Ceriale, sospiro di sollievo per il 64enne scomparso: è tornato a casa

Ceriale. Lieto fine per le ricerche dell’uomo, Aldo Bettineschi, di cui da domenica sera era stata segnalata la scomparsa da casa a Ceriale: ieri è tornato a casa.

I famigliari dell’uomo, che ieri avevano diffuso anche decine di appelli su Facebook, hanno potuto quindi tirare un grosso sospiro di sollievo.

Della scomparsa di Aldo Bettineschi, 64 anni, erano stati informati anche i carabinieri. Il timore della moglie era che l’uomo fosse in stato confusionale e non ricordasse più dove si trovava e, quindi, non fosse in grado di tornare a casa.