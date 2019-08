Ceriale Progetto Calcio, al via gli allenamenti degli Allievi 2004 con mister Massimo Careddu

Ceriale. È iniziata la stagione agonistica anche per gli Allievi 2004 del Ceriale Progetto Calcio, che questa settimana si sono ritrovati al Merlo per ricominciare regolarmente le sedute di allenamento in vista dell’imminente girone di qualificazione ai campionati regionali.

A guidare i ragazzi nella nuova avventura quest’anno ci sarà Massimo Careddu, volto noto della società e allenatore di grande esperienza nel settore giovanile biancoblù.

La società confida molto nelle capacità del tecnico che è stato selezionato per questo ruolo, certi che continuerà il percorso di crescita dei ragazzi in maniera positiva centrando gli obiettivi societari e soprattutto garantendo alla leva 2004 disciplina e tecnica, ma anche divertimento e attaccamento alla maglia.