Celle, campeggiatori abusivi sgomberati: ubriachi e trovati in possesso di droga

Celle Ligure. Prosegue l’attività di vigilanza nell’ambito dell’operazione “Mare Sicuro” da parte della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Savona impegnata, congiuntamente con personale dell’arma dei Carabinieri e con l’ausilio della polizia locale, al fine di garantire sia il corretto uso del demanio marittimo nonché il rispetto delle vigenti norme in materia di libera fruizione del lido.

Questa notte i militari hanno proceduto a pattugliare – anche mediante l’utilizzo di unità cinofile – il litorale di Celle Ligure, al fine di scongiurare il bivacco/campeggio abusivo: sono stati identificati diversi soggetti e fatte sgomberare alcune tende presenti sugli arenili.

L’attività, che ha visto impegnate dieci persone, tra militari e agenti, ha permesso di individuare alcuni soggetti trovati in possesso di un modesto quantitativo di sostanze stupefacenti; inoltre, è stata contestata a due soggetti la violazione dell’art. 688 del codice penale, essendo stati trovati in stato di ubriachezza.

L’attività notturna, messa in campo dalla Guardia Costiera di Savona con le altre forze dell’ordine, proseguirà in altri Comuni costieri nei prossimi giorni e fino al termine della stagione estiva per garantire la sicurezza balneare e delle spiagge.