Andora. E’ il carro “Aladino”, realizzato da Località Piazza, ad aver vinto la quinta edizione del carnevale estivo di Andora, “La notte delle favole” , organizzato dalla Pro Loco di Andora e con il patrocinio del Comune. La piccola dimora di Aladino con la sua principessa, il tappeto volante e la lampada fumante con tanto di Genio ha conquistato la giuria.

La festante parata ha invaso le vie del centro e coinvolto il pubblico in una scatenata battaglia di coriandoli. La sfilata dei carri è stata molto apprezzata: tutti i partecipanti hanno affrontato con grande creatività la sfida imposta dalla Pro Loco di realizzare i carri allegorici su piccole Api Piaggio.

di 11 Galleria fotografica "La Notte delle Favole", il carnevale estivo di Andora









Grandi applausi, foto e selfie per i Supereroi per i bambini e per tutti i carri: “La Bella e la Bestia”, realizzato dai commercianti di via Caboto, “Hansel e Gretel” dei “Cugini dell’orto”, i “Tre Porcellini” per i Bagni Pepito, “Cavallo George” con la “Fattoria degli animali”, “L’Ape di Enzo” dedicata al “Piccolo Principe”, Le “Tre filatrici”, il gruppo Fai da te” dei Bagni Tortuga, “La carica dei 101” e “Pinocchio”. E doco la premiazione, gruppi e pubblico hanno festeggiato con la musica dal vivo proposta dai Just Dance.

“È stata una bella festa realizzata grazie all’entusiasmo di chi vi ha partecipato, ideando, realizzando i carri e animando il percorso – ha detto Anna Bianco, presidente della Pro Loco – Grazie a quanti hanno reso possibile questa notte di divertimento e creatività”.