Carige verso l’aumento di capitale, assemblea dei soci per il 20 settembre

Liguria. E’ stata convocata per il 20 settembre l’assemblea straordinaria di Banca Carige con la proposta di aumentare il capitale per 700 milioni di euro con azioni da offrire in sottoscrizione allo Schema Volontario del Fitd per compensazione delle obbligazioni subordinate della banca detenute, a Cassa Centrale Banca, agli azionisti e allo stesso Fitd.

L’assemblea dovrà deliberare anche sull’emissione dei warrant gratuiti previsti dal piano e su modifiche statutarie. Lo annuncia una nota, dopo che già nei giorni scorsi si era parlato del 20 settembre come data chiave per il piano di salvataggio.

L’assemblea straordinaria di Carige è stata convocata dai tre commissari straordinari dell’istituto.

Fabio Innocenzi, Raffaele Lener e Pietro Modiano. Nel dettaglio la proposta è quella di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via inscindibile, con esclusione del diritto di opzione, per un importo di 700 milioni di euro complessivi, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di 700 miliardi di nuove azioni della società al prezzo di sottoscrizione di 0,001 euro ciascuna.

La prima tranche sarà destinata come detto al rimborso del bond dello Schema volontario. La seconda tranche a Ccb. Mentre la terza e la quarta tranche saranno destinate rispettivamente agli azionisti e al Fitd. L’assemblea dovrà approvare anche la proposta di emettere massimo 21,25 milioni di warrant 2020-2022 da assegnare gratuitamente agli azionisti attuali, nel rapporto di un warrant ogni quattro azioni sottoscritte, emettendo anche le azioni collegate.