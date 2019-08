Carcare, solidarietà all’Antica Fiera del bestiame grazie alla donazione di Cia

Carcare. Ortaggi e generi di prima necessità per le famiglie più bisognose. Questa mattina, nell’ambito della rassegna dell’Antica Fiera del bestiame, in corso fino a domani sera a Carcare, la Confederazione italiana agricoltori di Savona ha consegnato all’amministrazione comunale un bancale di prodotti che verranno distribuiti a chi si trova in situazioni di fragilità sociale.

Come sottolinea il responsabile dell’iniziativa “La spesa in campagna”, Giorgio Scarrone, “abbiamo deciso di coinvolgere le aziende che trovano supporto dalle istituzioni con la possibilità di essere presenti non solo all’appuntamento mensile del mercato della terra, ma anche a rassegne importanti per il nostro settore come quella carcarese, in cui siamo protagonisti tra i produttori”.

Presenti alla consegna il sindaco Christian De Vecchi, il vice Franco Bologna e i due consiglieri regionali Angelo Vaccarezza e Mauro Righello, oltre all’assessore alle attività produttive di Carcare Enrica Bertone che ringrazia “Cia per la collaborazione proficua e per il sostegno alle fasce deboli. Attraverso i nostri Servizi sociali verranno distribuite le confezioni alimentari e si è scelto di aiutare famiglie con minori, disabili o anziani soli e in difficoltà”.