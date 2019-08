Carcare. La segnaletica per i parcheggi nelle piazze carcaresi nel mirino della minoranza “Lorenzi Sindaco”.

“Il 20 maggio 2019 su nostra interrogazione con risposta scritta, in riferimento alla zona disco di piazza Caravadossi, si chiedeva al sindaco: “… Sarebbe stato opportuno inserire la segnaletica orizzontale per terra che riportasse la scritta, possibilmente in colore ben visibile…” afferma il gruppo di opposizione.

“La risposta ricevuta per iscritto da parte dell’amministrazione De Vecchi e da parte del comandante della polizia locale pervenuta in data 6 giugno 2019 era stata: “… La scritta ‘zona disco’ sulla pavimentazione stradale non è prevista dal codice della strada e dal regolamento di esecuzione…”.

“Oggi verifichiamo che in piazza Genta (lato giardini) si stanno tracciando i parcheggi e la nuova segnaletica indica quanto da noi richiesto a suo tempo per piazza Caravadossi, disdicendo così le affermazioni ricevute per iscritto da parte dell’amministrazione De Vecchi e dalla municipale.

“Siamo proprio alle comiche finali…” conclude la minoranza carcarese.