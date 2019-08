Carcare, regolamento di conti in piazza Sapeto: l’aggressione per un litigio tra bambini

Carcare. Un vero proprio “regolamento di conti”, un raid punitivo. L’impressione dei testimoni era stata fin da subito questa. Solo che dietro non c’era una storia di donne o magari qualche sgarro legato alla malavita, bensì un banale litigio tra bambini al parco giochi. Che ora a tre albanesi (A.S. di 37 anni, L.S. di 34 anni e P.M. di 42 anni, tutti residenti a Cairo Montenotte) è costato l’arresto con l’accusa di lesioni gravi.

L’episodio si è verificato nel primo pomeriggio di ieri a Carcare, in un bar della zona di piazza Sapeto. Tre uomini, giunti sul posto in auto, hanno aggredito un connazionale (M.P., 40 anni) picchiandolo e lanciandogli un bicchiere in faccia, quindi si sono allontanati. Alcuni testimoni però sono riusciti ad appuntarsi la targa permettendo così ai carabinieri di Cairo di rintracciarli e fermarli.

E nelle ore successive dalle indagini è emerso un quadro decisamente sconcertante. Tutto andrebbe ricondotto infatti a un litigio tra i figli, avvenuta venerdì nel parco giochi della passeggiata lungo il Bormida, in via Sanguinetti. O meglio, a un conseguente “sgarro” tra genitori: la madre di uno dei due bimbi, intervenuta per sedare la lite (legata all’utilizzo dell’altalena), avrebbe sgridato il “rivale” del figlio causando così l’intervento del padre di quest’ultimo, che l’avrebbe a sua volta insultata.

La vicenda aveva già avuto un tentativo di chiarimento la sera stessa in corso Dante tra A.S ed M.P. ma, evidentemente, non è bastato: e così è partita la spedizione punitiva di ieri. Il primo a dare avvio all’aggressione è stato A.S., che ha colto la vittima alle spalle mentre era seduto ad un tavolino. M.P. in un primo momento è riuscito a sopraffare l’aggressore immobilizzandolo al suolo e richiedendo agli altri avventori del bar di chiamare i carabinieri, ma l’intervento dopo pochi istanti degli altri due complici dell’aggressore non gli ha lasciato scampo: a quel punto è diventato oggetto di una violentissima aggressione a calci e pugni al volto, culminata con un violento colpo alla testa con un bicchiere che si trovava su un tavolino.

Un minuto e mezzo di incomprensibile violenza, al termine del quale i tre “giustizieri” si sono allontanati a bordo di un’auto. Tre le pattuglie intervenute sul posto che, anche grazie alla collaborazione di alcuni testimoni, sono riuscite ad intercettare l’auto in corso Dante con i tre a bordo che ancora avevano i segni addosso della lite, magliette strappate e schizzi di sangue. M.P. è stato invece immediatamente soccorso da personale sanitario e trasportato in codice giallo presso l’ospedale San Paolo di Savona dove è stato riscontrato affetto da diverse ferite lacero contuse al volto ed al cuoio capelluto, trauma cranico e la frattura delle ossa nasali con una prognosi di 30 giorni.

I tre aggressori quindi sono stati condotti in caserma e, dopo la redazione di tutti gli atti del caso, arrestati per lesioni gravi in concorso aggravate dall’avere agito per futili motivi e con crudeltà. Per il 42enne è scattata anche l’aggravante di avere commesso il reato mentre si trovava sottoposto ad una misura alternativa alla detenzione per precedenti reati commessi. Ora i tre aggressori sono in carcere a Genova Marassi in attesa dell’udienza di convalida.