Canottieri Sabazia quarantuno volte sul podio ai campionati regionali 500 metri

Osiglia. Si sono svolte ieri, domenica 4 agosto ad Osiglia, le gare valevoli per il campionato regionale ligure 500 metri e Canoa Giovani, alle quali hanno partecipato tutte le società della Liguria, la Polisportiva Verbano ed altri ospiti.

La Canottieri Sabazia era presente con 41 sportivi su un totale di 245 atleti. In evidenza specialmente Pietro Giusto nel K1 4,20 2000 metri, Pietro Frumento nel K1 2000 metri, Cecilia Carrieri e Sofia Lombardi nel K2 500 metri, Pietro Frumento nel K1 200 metri, Pietro Giusto nel K1 4,20 200 metri, ancora Pietro Frumento e Lorenzo Rizza nel K2 200 metri, Michael Battaglia nel K1 200 metri, Filippo Baldizzone, Pietro Giusto e Alessandro Mineo nel K1+K2 2×200 metri, Michael Battaglia e Filippo Spezialetti nel K2 200 metri.

Il team savonese ha ottenuto 41 piazzamenti sul podio: 18 ori, 12 argenti, 11 bronzi. Vediamoli nel dettaglio.

K2 5,20, 2000 metri, Allievi B maschile:

bronzo per Filippo Baldizzone e Alessandro Mineo

K1 4,20, 2000 metri, Allievi B maschile:

oro per Pietro Giusto

K1, 2000 metri, Cadetti A maschile:

argento per Michael Battaglia

bronzo per Filippo Spezialetti

K1, 2000 metri, Cadetti B Maschile:

oro per Pietro Frumento

argento per Lorenzo Rizza

bronzo per Edoardo Ramagli

K4, 500 metri, Senior maschile:

argento per Alessandro Ciarlo, Federico Ottonello, Giulio Stocca e Andrea Tarditi

C1, 500 metri, Ragazzi maschile:

argento per Edoardo Corallo

K1, 500 metri, Senior femminile:

bronzo per Cristina De Gregori

K4, 500 metri, Junior maschile:

argento per Pietro Fornari, Ghezzi Flavio, Leonardo Sogno e Ludovico Spezialetti

K1, 500 metri, Master B femminile:

oro per Cristina De Gregori

K1, 500 metri, Master C femminile:

oro per Paola Cigliutti

K2, 500 metri, Senior maschile:

oro per Alessandro Ciarlo e Andrea Tarditi

K4, 500 metri, Ragazzi maschile:

argento per Matteo Curletti, Gabriele Pontini, Simone Delfino e Samuele Dossetti

bronzo per Pietro Casanova, Davide Mitro, Razzoli Edoardo ed Emiliano Secci

C4, 500 metri, Ragazzi maschile:

oro per Alessandro Mito, Marco Tarditi, Gabriele Pontini ed Edoardo Corallo

K1, 500 metri, Senior maschile:

argento per Alessandro Ciarlo

K4, 500 metri, Senior femminile:

oro per Cecilia Carrieri, Paola Cigliutti, Cristina De Gregori e Sofia Lombardi

K2, 500 metri, Junior maschile:

argento per Pietro Fornari e Leonardo Sogno

bronzo per Flavio Ghezzi e Ludovico Spezialetti

K1, 500 metri, Junior femminile:

argento per Sofia Lombardi

C1, 500 metri, Senior maschile:

oro per Andrea Tarditi

K2, 500 metri, Ragazzi maschile:

bronzo per Davide Mitro ed Emiliano Secci

C2, 500 metri, Ragazzi maschile:

oro per Alessandro Mito e Marco Tarditi

K2, 500 metri, Senior femminile:

oro per Cecilia Carrieri e Sofia Lombardi

C4, 500 metri, Senior maschile:

oro per Francesco Lai, Federico Ottonello, Ludovico Spezialetti e Andrea Tarditi

K2, 500 metri, Master B femminile:

oro per Paola Cigliutti e Cristina De Gregori

K1, 200 metri, Cadetti B maschile:

oro per Pietro Frumento

argento per Lorenzo Rizza

K1, 200 metri, Cadetti B maschile:

argento per Edoardo Ramagli

bronzo per Riccardo Rossi

K1 4,20, 200 metri, Allievi B maschile:

oro per Pietro Giusto

K1 4,20, 200 metri, Allievi A maschile:

argento per Lorenzo Garzoglio

K2, 200 metri, Cadetti B maschile:

oro per Pietro Frumento e Lorenzo Rizza

argento per Edoardo Ramagli e Riccardo Rossi

K2 5,20, 200 metri, Allievi B maschile:

bronzo per Filippo Baldizzone e Alessandro Mineo

K1, 200 metri, Cadetti A maschile:

oro per Michael Battaglia

bronzo per Filippo Spezialetti

K1 + K2 2×200 metri, Allievi B maschile:

oro per Filippo Baldizzone, Pietro Giusto e Alessandro Mineo

K2, 200 metri, Cadetti A maschile:

oro per Michael Battaglia e Filippo Spezialetti