Borghetto Santo Spirito. “Purtroppo la tapparella del balcone ha ceduto e il mio cane è rimasto chiuso, ma non del tutto”. E’ questa la precisazione che la padrona del cane soccorso ieri pomeriggio a Borghetto Santo Spirito da vigili del fuoco, polizia municipale e dal noto biker Vittorio Brumotti, ha voluto affidare ai social network per spiegare l’accaduto.

“Ho affittato una casa quest’anno per la prima volta a Borghetto. Ringrazio i vigili del fuoco per essere intervenuti e mi dispiace che oggi sui social sia stato pubblicato un post da una signora con scritto che avevo abbandonato il mio cane sul balcone. Ho ricevuto mille insulti, infamie e vessazioni di ogni genere. Al mio rientro in casa ho trovato un foglio della polizia locale in cui mi si diceva di contattarli per l’accaduto” aggiunge la padrona del cane.

di 8 Galleria fotografica Un cane intrappolato su un terrazzino a Borghetto









“Mi recherò presso il comando della polizia locale per firmare il verbale dell’uscita dei vigili, ma ci tengo a precisare che se il mio cane fosse stato in pericolo o maltrattato l’avrebbero portato via. Questa sera (ieri per chi legge) mi sono recata sotto casa della signora che aveva scritto il post per spiegarle cosa sia veramente accaduto e non ho ricevuto altro che insulti” aggiunge la donna.

“Ho saputo che anche il signor Brumotti è intervenuto ma la verità è che il cane non era in nessun stato di pericolo. Come vedete mi sono esposta in prima persona perché tengo al benessere del mio cane e della mia famiglia! Questa sera in giro per Borghetto molte persone hanno riconosciuto il mio cane come animale del soccorso di oggi e hanno riscontrato il benestare del cane e ringrazio di cuore chi mi ha rassicurato e dato una parola di conforto per l’incidente che mi è capitato oggi” conclude la padrona del cane.

Ieri la notizia dell’intervento di Brumotti insieme agli agenti della polizia municipale di Borghetto e ai vigili del fuoco per aiutare il cane “intrappolato” su un balcone a Borghetto Santo Spirito si è rapidamente diffus anche sui social.

La presenza dell’animale sul terrazzino al pianterreno di un condominio nel cuore della cittadina rivierasca è stato segnalato ai vigili che sono subito intervenuti riscontrando che l’animale era “chiuso fuori, senza nulla da bere o da mangiare”.

Poi è arrivati anche Brumotti che si è subito attivato per rifocillare l’animale di acqua e cibo. Infine sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno fatto rientrare il cane nell’appartamento.