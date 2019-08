Campeggio abusivo sulle spiagge: proseguono i controlli per contrastare il fenomeno

Savona. Proseguono i controlli della polizia di Stato per contrastare il fenomeno del campeggio abusivo sulle spiagge nel savonese.

Ieri i poliziotti della Squadra Volante di Savona sono intervenuti nella spiaggia antistante piazzale Eroe dei due Mondi e in quella di via Nizza per allontanare un gruppo di campeggiatori abusivi.

Il fenomeno non riguarda però solo le spiagge della città della Torretta, ma anche quelle della Riviera come quelle di Alassio dove ieri sera decine di persone (nella foto) hanno montato delle tende o sono arrivati coi sacchi a pelo per dormire in spiaggia.