Calizzano. Ieri si è svolta la festa della Pubblica Assistenza Croce Azzurra di Calizzano. Per l’occasione è stata inaugurata la nuova ambulanza, dedicata alla memoria di tutti i Militi defunti che nel tempo, dal 1961, hanno prestato volontariato nella Croce Azzurra.

“Un plauso all’attuale Direttivo per l’iniziativa e per il lavoro che svolge nella gestione di questa importantissima Associazione e un ringraziamento particolare a tutti i Militi che ogni giorno sono attivi per la nostra sicurezza e salute. Il tutto ieri impreziosito da un ottimo rinfresco, con il piatto principe della nostra tradizione, la polenta bianca!” commenta il sindaco di Calizzano Pierangelo Olivieri.

“Grazie al Presidente Elio Marta, al Vice Presidente Giorgio Grasso, al Presidente Anpas Arduino sempre presente a sostenere il movimento, al Consigliere Regionale Paolo Ardenti per la sua presenza. Siamo orgogliosi della nostra Croce Azzurra” conclude il primo cittadino.