Calice Ligure e il finalese piangono la scomparsa di Mario Genesio

È venuto a mancare a Calice Ligure Mario Genesio, per molti anni dirigente della società calcistica Finalborghese e poi per altri anni presidente della Calicese.

Faceva parte del direttivo ANPI di Calice Ligure/Rialto, aveva 83 anni.

La famiglia Genesio è da 50 anni impegnata nell’edilizia ed è molto conosciuta nel comprensorio finalese.

Lascia la moglie Anna ed i due figli Davide e Sandro.

“Personalmente sono molto legato a tutti loro, da ragazzino molte volte pranzavo a casa loro per gli impegni lavorativi dei miei genitori. Persone semplici che non mi hanno mai fatto mancare un sorriso in ogni occasione. Desidero che a loro arrivi il mio sincero abbraccio” afferma il sindaco di Calice Ligure Alessandro Comi.

Il funerale si terrà oggi alle 15.30 nella chiesa di Calice Ligure.