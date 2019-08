Calendari, risultati e classifiche: al via la nuova stagione dei campionati a squadre

La stagione 2019/2020 sta per prendere il via. Per l’ottavo anno consecutivo, sulle nostre pagine, sarà possibile consultare tutti i risultati e le classifiche delle principali squadre savonesi e genovesi, seguite nel dettaglio da Ivgsport.it e da Genova24sport.it.

Una raccolta di dati sempre più ricca, con un numero di campionati più ampio, per offrire ai lettori una panoramica ancor più completa.

Siamo ancora in estate, ma numerosi calendari sono già stati redatti.

Sulla pagina http://classifiche.ivg.it/ troviamo il grande calcio, con Genoa e Sampdoria in Serie A e Virtus Entella in Serie B.

Lavagnese, Ligorna, Savona e Vado sono ai nastri di partenza della Serie D.

Calcio a 5 di alto livello con il CDM Futsal Genova in Serie A e l’Athletic Calcio a 5 in Serie B.

Nella pallavolo ci sarà il Cus Genova impegnato nella Serie B maschile, mentre Acqua Calizzano Carcare, PSA Olympia Genova e Serteco Volley School saranno le compagini liguri nella Serie B2 femminile.

Nella pallanuoto sono Pro Recco, Savona e Genova Quinto a garantire la presenza della Liguria in Serie A1 maschile, mentre Rapallo e Bogliasco giocheranno in Serie A1 femminile.

Il rugby vede Cus Genova e Pro Recco affrontare la Serie A maschile. Cus Genova al via anche della Serie A femminile.

Si conferma forte la presenza ligure nel tennistavolo nazionale, con squadre in Serie A1 maschile, Serie A2 femminile, Serie B femminile Girone D e Girone E, Serie C1. Seguiremo anche la Serie C2 regionale ligure

Nelle prossime settimane saranno compilati i calendari di vari campionati minori delle prime squadre di calcio, pallavolo, basket, pallanuoto, hockey prato, rugby.