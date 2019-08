Calcio, Vado in lutto per la scomparsa di Giovanni Micca

Vado Ligure. Nella giornata di ieri, mercoledì 31 luglio, si è spento Giovanni Micca, ex calciatore ed autentica bandiera del Vado FC 1913.

Tra gli anni ’60 e gli anni ’70, nel periodo in cui il Vado lasciava lo storico campo delle Traversine per trasferirsi provvisoriamente al Comunale di Quiliano, Giovanni “Nanni” Micca ha indossato per molte stagioni i colori rossoblù, arrivando a raccogliere quasi trecento presenze in campionato.

Ai suoi familiari vanno le più sentite condoglianze da parte di tutta la società Vado FC 1913.

I funerali si svolgeranno venerdì 2 agosto, alle ore 9, presso la chiesa San Giovanni Battista di Vado Ligure.