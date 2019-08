Calcio, Savona: il programma delle amichevoli estive

Savona. Prosegue il lavoro del Savona nel ritiro di Champoluc in vista del prossimo campionato di Serie D.

Dopo otto giorni nella splendida località valdostana in cui la squadra sta mettendo benzina nelle gambe, arrivano anche le date delle prime partite.

Domenica 4 agosto alle ore 17, sul campo sportivo di Champoluc, arriverà il Pont Donnaz, squadra di Pont-Saint-Martin che milita in Eccellenza.

Giovedì 8 agosto alle ore 17 il Savona ospiterà la Primavera del Torino per un allenamento congiunto.

Domenica 11 agosto, sempre alle 17, tornerà in Valle d’Aosta una rappresentativa di giocatori provenienti da Torino in cerca di sistemazione per la prossima stagione, che il Savona ha già ospitato la settimana scorsa nel suo ritiro.

Martedì 13 agosto la squadra savonese saluterà la Val d’Ayas per spostarsi a Corneliano d’Alba per l’ultimo impegno prima di Ferragosto, dove incontrerà la locale squadra piemontese, il Corneliano Roero, che affronterà il campionato di Eccellenza.

Prima degli impegni ufficiali, domenica 25 agosto per la Coppa Italia di Serie D e domenica settembre per l’esordio in campionato, il Savona affronterà ancora due amichevoli.

Domenica 18 agosto alle ore 17,30 amichevole con il Finale al Borel e mercoledì 21 agosto triangolare a partire dalle ore 19 a Cairo Montenotte con Cairese e Veloce.