Calcio: i calendari di Eccellenza e Promozione

Albenga. Sono stati resi noti i calendari dei gironi liguri di Eccellenza e Promozione. Entrambe le categorie avranno inizio domenica 15 settembre e termineranno domenica 19 aprile.

In Eccellenza, debutto casalingo per l’Alassio FC con il Sestri Levante, per l’Albenga con il Campomorone Sant’Olcese, per il Finale con il Rapallo Rivarolese e per il Pietra Ligure con l’Imperia. La Cairese esordisce ad Ospedaletti.

In Promozione subito di fronte Varazze Don Bosco e Celle Ligure. Alla prima il Ceriale ospita il Ventimiglia, il Bragno riceve la Praese, la Veloce attende il Via dell’Acciaio. Prima fuori casa per la Loanesi San Francesco, a Camporosso, e per il Legino, sul campo della Sestrese.

