Vado Ligure. Ha ufficialmente preso il via la nuova stagione della prima squadra del Vado femminile. Lunedì 26 agosto, presso il campo sportivo Aldo Dagnino, agli ordini di Nadia Galliano e del suo staff tecnico, è iniziata la preparazione delle rossoblù in vista del prossimo campionato.

Nella rosa a disposizione di mister Galliano ci sono anche le rientranti Joelle Terzano, che riprende dopo un infortunio che l’ha costretta a rimanere lontana dal rettangolo verde per un lungo periodo, e Ilaria Spotorno, che torna al Vado dopo l’esperienza di un anno nella società Campomorone Lady.

Invece, approda al Vado per la prima volta Maria Laura Beltrandi, calciatrice con grande esperienza che ha deciso di vestire la maglia rossoblù.

Da segnalare anche la volontà della giovanissima Aurora Minazzo (classe 2005) di rimanere legata ai colori rossoblù nonostante sia stata contattata da un’importante società.

Invece, per quanto riguarda le leve più giovani, martedì 27 agosto al Dagnino è andato in scena con riscontri positivi l’ultimo degli open day organizzati dal settore femminile del Vado FC. Infatti, in tutti gli incontri svolti si è sempre avuto un folto numero di partecipanti, che hanno potuto provare a giocare a calcio con il supporto dello staff tecnico della società rossoblù.

“L’auspicio – dichiarano i dirigenti vadesi – è quello di avvicinare sempre più ragazze a questo movimento in grande crescita”.