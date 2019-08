Savona. Dopo diciotto giorni in Val d’Aosta, tre giorni di meritato riposo per il Savona, che sabato si è ritrovato a Cairo Montenotte.

Alle 16 i biancoblù sono scesi in campo per l’allenamento sul sintetico adiacente al Brin di Cairo grazie all’ospitalità della Cairese, che ha messo a disposizione del Savona le sue strutture.

Foto 2 di 2



Ieri pomeriggio altro test importante per il Savona sul campo del Finale; una giornata in cui mister Siciliano ha avuto altre risposte dopo venti giorni di preparazione.

Con il Finale è finita 2-2: un risultato frutto di una buona prestazione di una buona prestazione dei biancoblù, dove i gol dei padroni di casa sono arrivati solamente su rigore, mentre gli Striscioni ne hanno reclamati un paio non concessi.

Dopo una fase di studio, un’infilata dei padroni di casa permette ai giallorossoblù di guadagnare un rigore che al 17° trasforma Vittori. Passano appena tre minuti e Vita finisce a terra in area: per l’arbitro è rigore, sul dischetto va Disabato che trasforma.

Al 37° ci prova il Finale, ma Vettorel respinge. Contropiede del Savona con Tipoli per Buratto che serve Vita, ma il portiere si oppone, arriva Bacigalupo e il suo tiro termina fuori.

I biancoblù passano in vantaggio al 41° con Tripoli che in contropiede trasforma con uno splendido pallonetto.

Girandola di cambi tra primo e secondo tempo. Bella combinazione, all’8°, tra Disabato e Buratto; cross per Vita che rimette in mezzo per Tripoli il quale di testa manca lo specchio della porta. Al 17° calcio di rigore per il Finale che con Faedo porta il risultato sul 2-2.

Due occasioni importanti per Tognoni e Canalini che per poco al 23° e al 25° non centrano il bersaglio. Termina in pareggio.

Oggi per il Savona allenamento pomeridiano a Cairo. Mercoledì 21 agosto, alle ore 20, ci sarà l’ultimo impegno, prima delle partire ufficiali, con la Cairese a Cairo.

Domenica 25 agosto alle ore 16 il Savona ospiterà, per il primo turno di Coppa Italia di Serie D, la Fezzanese, vittoriosa per 6-5 ai calci di rigore sulla Lavagnese. Il Finale, per la Coppa Italia di Eccellenza, giocherà in casa alle ore 17 contro la Cairese.