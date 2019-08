Calcio, Coppa Italia Promozione: Veloce-Arenzano, la cronaca diretta

Savona. La Veloce torna a disputare la Promozione dopo due anni. In attesa dell’inizio del campionato, previsto il 15 settembre, il primo impegno stagionale è in casa contro l’Arenzano. Gara valevole per la fase a gironi della Coppa Italia di categoria. Nello stesso gruppo sono inserite Varazze Don Bosco e Celle Ligure.

Fischio d’inizio al campo “Levratto” di Zinola, questa sera ore 20.30.

Tabellino:

Veloce-Arenzano 0-1 (7′ Burattini)

Veloce: Binello, Giguet, Bruzzone, Guerra, Pasquino (46′ Incorvaia), Vanzillotta, Damonte (46′ Cosentino), Tiola, Calcagno, Giusto (Rapetti), Colombino

A disp.: Castrovisi, Castiglia, Franceri, Penna, Realini, Leone. All. Gerundo

Arenzano: Calizzano, Angius, Mezzi, Boggiano, Pirozzi, Patrone, Burattini, Perazzo, Lanzalaco, Lupi, Mancini

A disp.: Risso, Lunaldi, Narducci, Rubini, Bianchi, Della Bianchina, Fernando, Formaro. All. Zito

Arbitro: Zammataro (Imperia). Assistenti: Storace e Berto (Novi Ligure)

Note: Serata tiepida e tersa, fondo sintetico in discrete condizioni. Ammoniti; Guerra (V). Angoli 0-1. Spettatori 70 circa.

Cronaca diretta:

7′ Gol Arenzano! Lancio delle retrovie. La difesa locale resta alta. Burattini scatta sul filo del fuorigioco (forse aldilà), presentandosi a tu per tu con Binello, elude quindi l’uscita dell’esperto portiere avversario e deposita in rete a porta sguarnita. Vano il tentativo di recupero in scivolata di Pasquino. 0-1.

20′ Al momento nessun’altra azione degna di nota. Gara comunque vivace, giocata a buoni ritmi.

22′ Arenzano in attacco. Burattini dalla sinistra converge verso il centro. Conclusione debole, facilmente bloccata da Binello. Sul prosieguo, Pasquino sbaglia il disimpegno in uscita. Lanzalaco intercetta e da posizione defilata calcia sull’esterno della rete.

34′ Veloce pericolosa. Giguet va via in velocità sulla fascia destra al diretto marcatore e crossa al centro. Calcagno al volo non riesce nella girata vincene.

45′ Un minuto di recupero.

45’+1 Fine primo tempo: Veloce-Arenzano 0-1.

46′ Inizio seconda tempo. Tre cambi nella Veloce. Sono usciti Damonte, Pasquino e Giusto. Al posto Cosentino, Incorvaia e Rapetti.

48′ Mancini sulla fascia destra mette al centro, pallone a metà strada. Sulla respinta della retroguardia granata Lupi manda a lato.

55′ Ammonito Guerra (V).