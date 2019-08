Calcio a 5: aperte le iscrizioni al campionato Amatori Uisp Val Bormida

Pallare. La nuova stagione calcistica è alle porte e, per il decimo anno, al palasport di Pallare si svolgerà il girone Val Bormida del campionato provinciale Amatori Uisp di calcio a 5.

Nell’impianto polivalente al coperto, come negli anni passati, si sfideranno formazioni composte da ragazzi della Val Bormida, grazie al sostegno di Asd Pallare 1967 e Uisp.

Informazioni si possono trovare sulla pagina Facebook Palapallare e contattando via Whatsapp il numero 3455397493. Il termine ultimo per le iscrizioni per l’edizione 2019/20 è lunedì 30 settembre.

