Cairo Montenotte. Conto alla rovescia per la ventottesima edizione di Cairo Medievale, l’evento clou dell’estate valbormidese che, come ogni anno, coinvolgerà tutta la città, le associazioni, l’amministrazione comunale, commercianti e residenti.

Il tema del 2019 è la donna, che nel corso dei secoli ha determinato la nostra storia e che verrà raccontata attraverso le parole e le figure femminili del sommo poeta Dante Alighieri.

Numerosi gli spettacoli in programma dal 6 al 10 agosto, per la direzione artistica dell’esperto toscano Eraldo Ammannati, con dieci compagnie locali, un centinaio di figuranti e molti volontari che si occuperanno di animare la kermesse storica nel borgo cairese che fa un salto indietro nel tempo e si veste a tema. Sedici le taverne allestite dalle associazioni cairesi, sotto la regia della Pro loco, dove si potranno gustare piatti golosi, dolci e salati, in un’ambientazione tutta medievale.

“È una festa nella festa, che coinvolge tutti – commenta il consigliere con delega alla cultura, Nella Ferrari – Vedere così tanti attori che ruotano attorno a questo evento fa capire quanto sia importante il suo successo che nel corso degli anni ha sempre avuto”.

“I numerosi turisti che vengono a Cairo in occasione della festa medievale ci spingono ogni anno a lavorare con impegno e determinazione per far sì che l’evento cresca di livello – sottolinea il consigliere comunale Francesca Pera – Dobbiamo impegnarci tutti a far vivere a Cairo un’atmosfera unica, e calarci “nella parte” per trasformare la città in un borgo medievale”

“Per le associazioni del territorio non è solo una festa, ma un impegno e un investimento per tutto l’anno – afferma Federica Fumagalli della Pro loco – Visto il tema di questa edizione, inoltre, abbiamo pensato ad una connessione di tre momenti artistici, musica, pittura e danza per la serata del 6 agosto. I quadri che saranno realizzati verranno poi venduti e il ricavato andrà a Telefono Donna, con un evento ufficiale legato alla giornata mondiale contro la violenza sulle donne, il prossimo novembre”.