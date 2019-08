Cairo, auto ribaltata in corso Marconi: sfonda una recinzione e quasi piomba sui binari del treno

Agg. Ore 15:45. In seguito all’incidente l’auto ha sfondato la recinzione e si è cappottata vicino ai binari del treno, creando ovviamente apprensione in relazione a possibili disagi per la circolazione ferroviaria.

Fortunatamente, però, il mezzo è stato rimosso velocemente, senza precludere la corsa di nessun convoglio. Le due persone all’interno sono state estratte, medicate e trasportate, in codice giallo, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Cairo Montenotte. Incidente stradale, intorno alle 14,45, a Cairo Montenotte, dove una vettura si è ribaltata. Il sinistro è avvenuto in corso Marconi, all’altezza del passaggio a livello, in località Passeggeri.

La dinamica dell’accaduto non è ancora chiara, ma quel che è certo è che all’interno del mezzo erano presenti due persone.

Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto, due ambulanze della croce bianca di Cairo, automedica, vigili del fuoco e polizia locale.

Aggiornamenti in corso