Cairese, la parola al neo arrivato Matteo Esposito

Cairo Montenotte. La Cairese mette a segno un buon colpo di mercato assicurandosi l’esterno sinistro (classe ’99) Matteo Esposito.

Il neo giocatore di mister Beppe Maisano ha giocato ed esordito in prima squadra nel Vado, prima di passare, la scorsa stagione al Savona.

Ed allora andiamo ad ascoltare le sue prime dichiarazioni, da neo giallo blù: “Sono molto contento di giocare con la Cairese, la società ha dimostrato di puntare molto su di me e questo mi rende orgoglioso. Sono convinto che la Cairese sia la squadra giusta per rimettermi in gioco… speriamo di disputare una buona stagione e di toglierci tante soddisfazioni”.