Finale Ligure. “Sono orgoglioso di essere stato, per la prima volta in carriera il capitano della Cairese e per la vittoria in casa del Finale”.

Francesco Saviozzi non sta più nella pelle, quando, ai microfoni di Ivg, commenta l’esordio vincente in Coppa Italia.

di 71 Galleria fotografica Calcio, Coppa Italia di Eccellenza: Finale vs Cairese









“Abbiamo giocato una buona partita, soprattutto nel primo tempo, il ritmo gara, a causa del grande caldo, la preparazione nelle gambe, non è stato dei più alti, ma siamo riusciti a compiere delle giocate, che il mister ci aveva chiesto, che ci hanno permesso di realizzare due reti. Nel secondo tempo siamo calati, ma siamo molto soddisfatti di essere venuti a capo di una compagine di valore come il Finale. Ed ora sotto con l’Albenga…”.