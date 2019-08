Cade in un canalone sul passo del Faiallo, recuperato dall’elicottero dei vigili del fuoco

Varazze. Ieri pomeriggio gli uomini del reparto volo dei vigili del fuoco di Genova sono intervenuti nella zona del passo del Faiallo per soccorrere un uomo di circa 65 anni che da alcune ore risultava disperso.

Ad attivarsi per primi sono stati i vigili del fuoco di Savona, che hanno inviato sul posto una squadra di ricerca supportata dal carro Ucl (Unità di Crisi Locale) dotato di tutte le tecnologie per le ricerche e la localizzazione delle persone scomparse.

L’uomo è stato individuato in un canalone, dal quale non riusciva più ad uscire a causa della particolare morfologia del territorio. Fortunatamente il malcapitato era in buone condizioni di salute, ma era difficilmente raggiungibile via terra.

In poco tempo l’elicottero Drago 59 è giunto sul posto: il ferito è stato “verricellato” da un elisoccorritore dei vigili del fuoco, che con uno speciale imbrago di soccorso ha preparato l’uomo per il recupero.

Una volta a bordo il 65enne è stato trasportato fino al passo del Faiallo dove si erano concentrati tutti i mezzi di soccorso. Sul posto anche gli uomini del soccorso alpino e della croce rossa locale.