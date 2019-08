Borghetto Santo Spirito, il cinema Arena Vittoria compie 65 anni

Borghetto Santo Spirito. Il cinema Arena Vittoria di Borghetto spegne 65 candeline. E per l’occasione un gruppo di amici affezionati ha scelto manifesti cinematografici del passato tratti dall’archivio storico del cinema per mostrarli ai borghettini e ai turisti interessati. Grazie alla sensibilità e alla collaborazione della giunta comunale e del Forum culturale in Sala Marexiano di fronte al cinema, oggi alle ore 18 verrà inaugurata la mostra “80 voglia di cinema e dintorni” in cui verranno esposti i manifesti relativi alla migliore produzione filmografica dell’epoca e oggetti cult anni ’80.

Esistente dal 1954, il cinema, che rappresenta un pezzo di storia del paese, è stato gestito finora con amore e devozione dalla famiglia Musso. Fiori e piante fanno da cornice al locale posto nel cuore del centro storico in via Marexiano 36r ai piedi del Monte Piccaro.

Un tocco di passato che riemerge magicamente, il cinema Vittoria è rimasto l‘unico rappresentante in provincia dell’epoca d’oro dei cinema all’aperto. Il locale, che offre al pubblico film di qualità, primissime visioni e anteprime nazionali, ha 500 posti; le proiezioni sono in digitale e in audio Dolby 7.1. Inoltre non ci sono problemi in caso di cattivo tempo poiché ha 400 posti al coperto.