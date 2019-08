Borghetto, bimbo di 2 anni cade dalle giostre: portato al pronto soccorso

Borghetto Santo Spirito. Intorno alle 23 di questa sera i volontari della croce rossa di Loano insieme agli operatori del 118 sono intervenuti a Borghetto Santo Spirito per soccorrere un bimbo di due anni caduto da una giostra.

L’incidente si è verificato su lungomare Matteotti, nei pressi dell’hotel Smeraldo.

Per fortuna, nella caduta il bimbo non ha riportato traumi particolarmente gravi e perciò è stato trasferito in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure.