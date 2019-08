Boissano. Incidente stradale a Boissano, dove un’auto è finita fuori strada, uscendo pesantemente danneggiata dal sinistro mentre il conducente, una donna di 51 anni, è dovuto ricorrere alle cure ospedaliere.

È successo nel primo pomeriggio, in via Cappella Nuova. Per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo, una Lancia Rossa che proveniva da Loano in direzione centro paese. Prima ha sfondato il guardrail laterale per poi compiere un “volo” di circa 1,5 metri, salvo poi fermarmi in una fascia.

L’auto ha riportato importantissimi danni alla parte anteriore (quasi completamente distrutta) e ad una fiancata. La 51enne è stata trasportata in ospedale dai militi della croce rossa di Loano in codice giallo.