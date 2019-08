Bocce: memorial a Millesimo e Andora, tre team savonesi agli Interregionali

Millesimo. Una settimana densa di eventi per le bocce del Savonese, tra tornei locali e rappresentative nelle gare interregionali. Ecco il punto della situazione.

A Millesimo successo dei padroni di casa nel memorial Resio, torneo per categoria BCD in memoria di Paolo Resio, che fu presidente del comitato provinciale savonese per un quadriennio. La vittoria è andata a Bruno Arena, Giuseppe Ravera e Michele Siri; sconfitti in finale Giorgio Levratto, Mauro Ferrero e Angelo Broccardo de La boccia di Carcare. Terza piazza per Luciano Leoncini, Barbara Resio e Mauro De Bon, del Millesimo B, e per Luigi Blangero, Renzo Suffia e Carlo Vio della Cengese.

Ad Andora il memorial Giorgio Trifoglio è stato vinto dall’Arnasco di Daniele, Alessandro e Giancarlo Vio. In finale il team ha sconfitto i padroni di casa, che hanno schierato Gabriele Gandalino, Sabina Di Francesco e Stefano Sciutto. Il torneo è stata una gara a terne per categoria CCD.

Il torneo interregionale di Seconda categoria Nord Ovest, invece, è in svolgimento nel cuneese in questi giorni; per la Liguria ci sono Andora, Arnasco e Millesimo.