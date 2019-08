Bergeggi, contenitore dell’immondizia lanciato in spiaggia: colpita tenda di campeggiatori, grave bimbo di 12 anni

Bergeggi. E’ stato trasportato in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure e poi d’urgenza al Gaslini di Genova il bimbo francese di 12 anni che, questa notte, è stato vittima di un grave incidente a Bergeggi.

L’episodio è avvenuto pochi minuti prima delle 4 del mattino nella zona del Lido delle Sirene. Secondo quanto riferito, il bambino stava campeggiando in spiaggia insieme alla propria famiglia quando dalla via Aurelia è piombato sulla tenda occupata dalla famiglia un piccolo bidone dei rifiuti. Il contenitore ha colpito il piccolo in piena faccia causandogli gravi traumi.

Sul posto sono intervenuti i volontari della croce rossa di Vado Ligure e gli operatori dell’automedica di Savona Soccorso, che hanno trasferito il piccolo paziente al Santa Corona. Viste le sue condizioni, i medici del nosocomio pietrese hanno stabilito il suo trasferimento al Gaslini di Genova.

Sono in corso indagini da parte dei carabinieri di Noli e della compagnia di Savona per risalire all’autore del gesto.