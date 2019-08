Autostrada A10, tamponamento tra Pietra e Finale

Pietra Ligure. Tamponamento, per fortuna senza gravi conseguenze, questa mattina sull’autostrada A10 tra i caselli di Pietra Ligure e Finale Ligure.

Per le operazioni di soccorso sono intervenuti i vigili del fuoco e le ambulanze della Croce Bianca di Borghetto e di Borgio Verezzi che hanno poi accompagnato in ospedale un paziente in codice verde.

Lo scontro, che si è verificato intorno alle 6,30 di mattina, non ha causato particolari disagi alla circolazione.