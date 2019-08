Ceriale. Una lunghissima passeggiata dove il verde della pineta incontra il blu del mare e del cielo: in questa bella cornice lunedì scorso “Attimi di Moda” a Ceriale ci ha mostrato le nuove proposte di abbigliamento e accessori Autunno Inverno 2019.

Ceriale è un piccolo borgo, un moderno centro balneare, un luogo che amo per il suo carattere frizzante durante le lunghe estati e che ha il suo perché anche in inverno, con il suo bel lungomare che diventa un’infinita pista da gioco per tutti i bambini che corrono liberi, vanno in monopattino e si divertono nei suoi diversi parchi.

Durante questa calda estate, Piazza degli Eroi a Ceriale si è trasformata in un piccolo teatro, dove è stata organizzata la riuscitissima rassegna teatrale “In scena!”, che gode del grande consenso del pubblico locale e dei numerosi turisti.

Lo stesso palco, lunedì scorso, ha visto sfilare i capi che porteremo il prossimo autunno inverno, per iniziativa di un gruppo di commercianti, grazie al patrocinio del Comune di Ceriale.

Dopo la sfilata ho fatto una chiacchierata con l’Assessore Maineri e sono rimasta piacevolmente colpita dall’ottima cooperazione tra pubblico e privato e dalla grande apertura rispetto a nuove idee proposte dai commercianti, dai cittadini. Proprio grazie a questa collaborazione, la sfilata ha potuto vedere la luce e speriamo anche nuovi e futuri progetti.

Coccinella, Fronte Mare, Piccole Pesti e Profumi e Balocchi: sono le quattro attività che hanno aderito all’iniziativa, che ha avuto l’impulso creativo di Stefano, titolare, insieme alla moglie, di Profumi e Balocchi.

Stefano, già dalle passate edizioni, è il direttore creativo dell’evento, forte anche delle sue competenze professionali specifiche in materia.

Il tocco del professionista è stato incisivo e si è fatto notare: la serata infatti integrava un tema, una storia che ci è stata raccontata da una bravissima Nicole Vignola, attrice professionista cerialese, e due bambini meravigliosi, attori non professionisti. Un tema di grande attualità, raccontato con intensità, parole lievi, canzoni e immagini: l’Ambiente e l’inizio di una nuova Era.

Tra le innocenti riflessioni suggerite dai piccoli amici, sotto la guida esperta di Nicole, e sulle note energiche di canzoni senza tempo, in passerella hanno fatto capolino tantissime proposte di abbigliamento e accessori indossate da bambini, anche piccolissimi e perfettamente a loro agio, ragazzi e ragazze, uomini e donne. Curiosi di sapere cosa indosseremo il prossimo autunno inverno?

Aria nuova nelle tendenze moda 2019: colore, colore e ancora colore.

È finita l’era dei lunghi inverni in nero e grigio! Ora l’inverno riflette tinte audaci, forti, decise, bold, come il rosso, il fucsia, lo zafferano, il verde, il blu elettrico.

Colori che si fanno notare e non si limitano a un dettaglio. NO: il colore è uno statement da indossare in total look, da testa a piedi, accessori compresi.

La stampa animalier continua imperterrita la sua avanzata per affermarsi come passepartout, declinandosi in bluse, gonne, tailleur “sporty” e accessori, smorzati da tinte unite, per un effetto più quotidiano.

Stampe e fantasie mescolate sono il must del prossimo inverno: righe con pois, fiori con animalier, pattern differenti al grido univoco del colore sovrano come filo conduttore.

Il lurex accende anche le giornate in ufficio, così come il tulle, che dona quel tocco di leggerezza alla vita di tutti i giorni e si alterna allo spessore di un morbidissimo pellicciotto, che soddisfa il grande bisogno di coccole che tutte in fondo abbiamo.

Scelte audaci, non banali, per donne che desiderano affermarsi anche attraverso l’ immagine.

Lo stile sporty, soprattutto per i giovanissimi, si conferma vincente.

Un esercito di bambini e ragazzi meravigliosi hanno indossato tute e jeans smorzati da colore e fantasie di stelle, righe, tartan, che per le girl si alternano a minigonne, tulle e pelle ecologica.

Un evento ben organizzato e ben coordinato e tanti bellissimi spunti per avanzare decisi verso un autunno 2019 che sarà luminoso, colorato e dominato dalla fantasia, come ci insegnano i bambini che, con la loro saggezza, daranno inizio alla nuova era.

“Stile Savonese” è la rubrica di moda, bellezza e lifestyle di IVG, a cura di Maria Gramaglia. Ogni settimana una passeggiata tra le vetrine dei negozi della nostra provincia, a caccia di novità: un “viaggio” tra le tendenze savonesi a livello di moda, bellezza o arredamento, ma anche tra proposte come gite, corsi o spettacoli a teatro. Clicca qui per leggere tutti gli articoli