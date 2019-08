Aspetta l’uscita dal lavoro della moglie, ma resta coinvolto in una lite tra ragazzi: 46enne colpito da pugno a Finale

Finale Ligure. Episodio movimentato ieri sera, intorno alle 2,30, sul lungomare Migliorini di Finale Ligure, all’altezza dei Bagni Ondina, dove un gruppo di ragazzi hanno litigato animatamente in mezzo alla strada. Ad avere la peggio nella concitazione del momento è stato un uomo di 46 anni, residente nella zona, che stava aspettando che la moglie finisse di lavorare: probabilmente è intervenuto per cercare di far calmare i giovani ed è stato raggiunto da un pugno in faccia.

A quel punto è scattata una chiamata al numero unico di emergenza che ha mobilitato i carabinieri, intervenuti con due pattuglie, ed un’ambulanza della Croce Verde di Finalborgo. Il quarantaseienne, ferito ad un labbro, è stato accompagnato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per le medicazioni del caso. Una ragazza, che aveva un taglio sul piede ed una contusione alla mano, ha invece rifiutato il trasporto in ospedale.

Gli uomini dell’Arma, che al loro arrivo non hanno assistito a nessuna rissa, hanno poi identificato i ragazzi presenti sul lungomare.