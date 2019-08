ASD Scuola di ballo Anna Chiola, una storia lunga 10 anni

L’ASD Scuola di ballo Anna Chiola è nata 10 anni fa a Finale Ligure in Via del Cigno 42, in una piccola sala dove si alternavano i vari corsi: principianti, intermedio ed avanzato.

L’ASD è composta da 3 insegnanti appartenenti alla F.I.D.S. (federazione italiana danza sportiva), CONI e al MIDAS (maestri italiani danza sportiva). La direzione didattica tecnica è affidata alla signora Anna Chiola, ballerina professionista da 30 anni, una lunga carriera da competitrice internazionale, per 2 volte campionessa europea nella disciplina delle danze standard.

Oltre alla maestra Anna Chiola alcuni corsi vengono effettuati dalla sorella gemella Andreina, più volte campionessa italiana di ballo liscio tradizionale piemontese e danze standard. Nella parte maschile troviamo Pelizzari Virginio, presidente della ASD Anna Chiola, coach per quanto riguarda il settore agonistico e maestro dei corsi principianti.

L’ASD Anna Chiola da quel lontano 2009, ha fatto grandi passi in avanti, basti pensare che da 5 allievi oggi è seguita da 90 allievi divisi nei vari corsi e dal settore agonistico iniziato 4 anni fa.

L’ASD Anna Chiola è iscritta, oltre che alla F.I.D.S., anche al CONI in modo da partecipare anche alle gare di Coppa Italia ed i relativi campionati italiani. La sede legale è a Finale Ligure. I corsi vengono effettuati a Villanova d’Albenga presso il Salone dei Fiori e a Borghetto Santo Spirito presso il Salone delle Feste. Da quest’anno si terranno anche a Finale Ligure presso il Dancing El Patio. Sono tutti corsi serali, a differenza delle lezioni private che sono pomeridiane.