ASD Anna Chiola presenta un settembre ricco di appuntamenti!

Il mese di settembre per l’ASD Anna Chiola sarà un mese ricco di appuntamenti aperti a tutti, volti a conoscere approfonditamente le attività proposte. Il 4 settembre si terrà una piccola esibizione presso il Parco delle Farfalle ad Andora alle ore 21.00 all’interno di una serata danzante a; il 14 settembre alcune coppie si esibiranno durante la serata AVIS a Calice Ligure.

Il 19 settembre è previsto un eccezionale appuntamento: l’ASD Anna Chiola organizza, con il patrocinio del Comune di Finale Ligure, una serata danzante con l’orchestra di Laura Fiori con annesso uno spettacolo eseguito dagli allievi della scuola. La piazza Vittorio Emanuele sarà la location centrale di un evento promozionale, in cui non mancheranno sorprese per tutti i partecipanti!

Il 20 settembre si terrà una piccola esibizione a Villanova d’Albenga in piazza Isoleri 1, all’interno di una serata durante la quale verranno proposte da diverse ASD le attività offerte durante la stagione nel Salone dei Fiori.

Il 27 settembre, durante la serata danzante del Dancing El Patio, verrà proposta una piccola dimostrazione dei corsi.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Facebook ASD Anna Chiola oppure contattare Gino al 3923927153.