Arte in campagna, mostra di pittura, scultura e fotografia nell’antico frantoio di Marmoreo

“E’ quel momento magico in cui la luce del sole diventa dorata, il canto delle cicale si affievolisce e l’erba, ancora calda del giorno, diviene il miglior posto da cui godersi lo spettacolo”: questo il poetico esordio del comunicato stampa riguardante la mostra “Arte in campagna”, inaugurata sabato 10 agosto a Marmoreo.

L’ottava edizione dell’esposizione “Arte in campagna”, unisce le opere di pittura, scultura e fotografia realizzate da 32 artisti, al contesto rurale e rilassante dell’antico frantoio di Marmoreo.

La febbre alta mi ha impedito di essere presente all’inaugurazione, così ho raggiunto telefonicamente Enrica Cremonini, ideatrice e curatrice della mostra e presidente dell’associazione culturale ETRA – Marmoreo Comunità Creativa, che ha organizzato l’evento, per una chiacchierata.

Enrica Cremonini mi ha raccontato con soddisfazione di un grande successo di pubblico, che è stato coinvolto per tutta la serata di sabato nelle diverse attività della festa.

Non si è trattato infatti di una classica mostra di opere realizzate dagli artisti, ma dell’accostamento di queste ultime a una sequenza di performance che ha fatto da cornice, interessando tutti, anche i più piccoli, e che ha conferito all’evento il carattere della festa. A partire dalla suggestiva location, con un prato che per l’occasione è stato allestito come un accogliente giardino di un’abitazione privata, con fiori e candele a scaldare l’atmosfera.

La compagnia “Pezzi Fluttuanti” ha catturato l’attenzione del pubblico con i loro “Racconti foderati di musica”, spettacolo di narrazione di racconti originali con sottofondo musicale, che si è tenuto nel suggestivo giardino alla calda luce del tramonto, cui ha seguito l’introduzione alla mostra da parte della critica Francesca Bogliolo.

Il Prof. Hermann Restuccia ha coinvolto con le sue “impressioni sull’arte”, per accompagnare il pubblico a un incontro tangibile con gli autori, vero obiettivo di questa ottava edizione, atto a creare un’ampia e informale conversazione fra pubblico e artisti, sulle note culinarie di molto lontano e laboratori artistici di molto vicino.

Le opere sono state quindi “raccontate” agli interessati direttamente dagli autori, che hanno deciso di donare il ricavato delle vendite a Find the Cure Italia Onlus, Associazione di cooperazione internazionale che sviluppa e porta avanti progetti in aree a basso livello di sviluppo.

Per chi si è perso questo affascinante evento, venerdì 16 agosto, dalle 19.30 alle 21.30, c’è un nuovo appuntamento in cui verrà ripreso il discorso con le “Letture della Bellezza” , libere letture itineranti tra le opere della mostra e piccola degustazione di vini , grazie all’ APS #cosavuoichetilegga?

La mostra sarà aperta fino al 18 agosto e, nei giorni 12, 13, 14 e 15, solo su prenotazione.

Da non perdere!

