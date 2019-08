Arrivi e soprattutto rientri: elenco dei cantieri e previsioni del traffico autostradale

Regione. In corrispondenza dell’esodo estivo, al fine di consentire a cittadini e turisti di programmare al meglio il loro viaggio, l’Autostrada dei Fiori ha comunicato le previsioni di traffico per il fine settimana.

Sabato 24 agosto, in direzione Francia (carreggiata Nord) è previsto traffico intenso su tutta la tratta. Possibili rallentamenti o code nella tratta Savona – Finale Ligure, tra le 9 e le 13. Possibili code in uscita alla Barriera di confine, dalle 13 alle 19.

Anche in direzione Genova (carreggiata Sud) previsto traffico intenso, in particolare con possibili code tra Pietra Ligure e Savona. In mattinata possibili code in entrata alla Barriera di Confine.

Domenica 25 agosto, direzione Francia (carreggiata Nord), traffico intenso con possibili rallentamenti o code in mattinata tra Savona e Spotorno. Possibili code in uscita alla Barriera di confine nel pomeriggio. In direzione Genova (carreggiata Sud), traffico intenso su tutta la tratta. Possibili rallentamenti o code tratta Pietra Ligure – Savona.

Le situazioni previste sono naturalmente suscettibili di variazioni in caso di eventi turbativi, anche di modesta entità in condizioni di traffico intenso.

Di seguito, invece, l’elenco dei cantieri della prossima settimana (dal 26 agosto al 1 settembre).

Tronco A6 – Torino-Savona, direzione Savona: tra Ceva e Millesimo, deviazione della carreggiata dal km 82+450 al km 83+550 sud per lavori di rifacimento dell’impalcato del viadotto Mollere Sud, dalla data odierna al 04/11/2019;

In direzione Torino: tra Millesimo e Ceva, restringimento della carreggiata dal km 83+550 al km 82+450 nord, in regime di deviazione della carreggiata sud per lavori di rifacimento dell’impalcato del viadotto Mollere Sud, dalla data odierna al 04/11/2019.