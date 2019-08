Andrea Filadelli, brilla anche ai campionati italiani: oro nei 400 misti

Albenga. Ai campionati italiani di categoria Junior e Cadetti, che si sono svolti a Roma da giovedì 1 a domenica 4 agosto, Andrea Filadelli, atleta dell’Idea Sport di Albenga, nel primo giorno di gara ha conquistato un oro nei 400 misti, chiudendo in 4’24″12, tempo che gli avrebbe consentito di disputare una finale ai campionati europei Junior, se non fosse stato bloccato da un infortunio alla spalla.

Il giorno successivo Andrea ha migliorato il record regionale dei 400 stile libero con il tempo di 3’57″50. Infine, nell’ultimo giorno di gare, nei 1500 metri l’albenganese è giunto quinto a pochissima distanza dal podio.

Dopo i due ori conquistati nella 10 e nella 5 chilometri ai campionati italiani di fondo a Piombino, Filadelli ha concluso la stagione 2019 con ottime prestazioni anche in vasca, superando anche gli imprevisti di vari acciacchi che lo hanno condizionato per gran parte della preparazione.

Grande soddisfazione per il tecnico Renato Marchelli e per tutta la dirigenza della giovane società di Albenga, fiore all’occhiello non solo del nuoto ligure ma anche nazionale.

