Andora, ubriaco e in mutande importuna passanti e commercianti e poi si scaglia contro i carabinieri: denunciato

Andora. Girovaga in centro città, ubriaco e in mutande, importunando passanti e commercianti, che allertano le forze dell’ordine. È successo ad Andora.

Protagonista Q.M., 22enne marocchino incensurato, residente a Torino. All’arrivo dei carabinieri, però, non si è calmato ed, anzi, alterato si è scagliato contro i militari con veemenza, minacciandoli e offendendoli.

Dopo essere stato condotto negli uffici del comando, è stato denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. A suo carico anche una contravvenzione amministrativa per “ubriachezza molesta”.