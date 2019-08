Andora, pronto per l’inizio dell’anno scolastico il nuovo campo da basket all’aperto

Andora. Sarà un campo da basket con una pavimentazione all’avanguardia, antitrauma e antirumore, illuminato da luci a lead e sarà pronto per l’inizio dell’anno scolastico. Con un investimento di circa 80mila euro, l’amministrazione Demichelis ha finanziato il rifacimento del campo sportivo situato sul retro delle scuole di via Cavour.

“I lavori stanno procedendo celermente con la posa della pavimentazione e la completa messa a norma della struttura che non sarà soltanto a disposizione degli studenti, ma anche dei cittadini fuori dagli orari scolastici – ha spiegato il sindaco Mauro Demichelis nel corso di un sopralluogo nel cantiere effettuato con l’ingegner Emilio Brovelli, progettista dei lavori – Sono stati scelti materiali l’avanguardia che garantiscono sicurezza: la pavimentazione è antitrauma e attenua la rumorosità dell’impatto dalla palla sul suolo. l’Illuminazione è a led a garanzia di risparmio energetico. Saranno posizionati anche nuovi canestri. Il tutto sarà pronto per l’inizio dell’anno scolastico e darà agli andoresi un moderno polo sportivo insieme alla attigua nuova Palestra inaugurata pochi mesi fa”.

Si tratta di una struttura molta attesa, interdetta al pubblico perchè attigua al cantiere per la messa in sicurezza della scuola a rischio crollo, ma che necessitava di interventi anche per risolvere problemi segnalati sia dai fruitori che dai docenti. Tutta la zona retrostante la scuola sarà rinnovata.

“Sarà ripiantumata a verde tutta l’area, rifatto l’impianto di irrigazione e saranno realizzati camminamenti e posizionate anche sedute per i frequentatori – ha spiegato l’ingegner Emilio Brovelli – Tutto è stato pensato per agevolare l’uso a più tipi di utenza, oltre a quella scolastica”.