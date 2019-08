Amici di Peagna, ecco i cinque finalisti del “Premio Anthia – Libro ligure dell’anno”

Ceriale. L’associazione Amici di Peagna ha reso noto oggi la cinquina dei libri finalisti per il “Premio Anthia – Libro ligure dell’anno”, giunto alla trentottesima edizione.

I cinque titoli indicati sono: “Il mare privato. Lo scempio delle coste italiane. Il caso dei porti turistici in Liguria” di Fabio Balocco per Altreconomia; “Il passo della morte” di Enzo Barnabà e Viviana Trentin per Infinito Edizioni; “Il ponte. Un’antologia” a cura di Nicolò De Mari ed Emilia Marasco per Il Canneto Editore; “Il territorio dell’esistenza. Francesco Biamonti” di Matteo Grassano per Franco Angeli; “Streghe guaritrici e preti incantatori. La magia popolare nei verbali dell’Inquisizione della diocesi di Savona” di Manuela Saccone e Giuseppe Testa per Associazione Emanuele Celesia.

“Sono opere diverse tra loro – spiega il presidente dell’associazione, Giuliano Michelini – ma tutti valorizzano e descrivono il nostro territorio. Sono opere di ricerca o legate all’attualità, che affrontano temi di interesse nazionale o locali: il denominatore comune è la capacità non banale di raccontare storie, persone, tradizioni e culture della Liguria”.

Il premio (un’opera dell’artista Serena Salino, grazie alla prestigiosa collaborazione che ormai da anni lega Peagna e il Circolo degli Artisti di Albissola) vinto in passato da Biamonti, Calvino, Orengo, Maggiani tra gli altri, verrà assegnato sabato 24 agosto alle 19,30 a Peagna, in concomitanza con l’inaugurazione della rassegna, che come di consueto mette in mostra a Casa Girardenghi tutte le pubblicazioni liguri degli ultimi tre anni, un unicum a livello regionale.

Il fitto programma di sabato 24 agosto sarà chiuso da un omaggio a Nico Orengo, il grande giornalista e autore scomparso dieci anni fa. Peagna Festival continua poi mercoledì 28 con Massimo Angelini e la sua orazione sull’artigianato culturale ligure e in particolare sull’ecologia della parola (titolo del suo ultimo lavoro). Giovedì 29 la prima delle due tavole rotonde è incentrata sul tema delle favole, delle storie e delle narrazioni tradizionali e del ruolo nella cultura ligure; venerdì 30 al centro del forum un tema di grande attualità come quello delle migrazioni, letto con l’occhio della storia passata e presente e del ruolo che ha avuto la Liguria.